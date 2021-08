EN DIRECT - JO de Tokyo : Quel exploit des volleyeurs français sacrés champions olympiques !

En larmes, l'athlète allemande a eu toutes les peines du monde à faire galoper son cheval, et lui a donné de nombreux coups de cravache et d'éperon. Saint Boy a ensuite multiplié les refus d'obstacle. L'Allemande n'a pas fini son parcours et a finalement terminé 31e du pentathlon

Invaincue jusque-là dans le tournoi, l'équipe de France s'est inclinée samedi en finale du tournoi olympique de basket (82-87) contre les États-Unis. Battus par plus forts, les Bleus veulent revenir encore meilleurs et visent le titre lors des JO de Paris.

Malgré une belle remontée lors de l'ultime épreuve, le laser run, les athlètes français ne sont pas parvenus à glaner une breloque lors du pentathlon moderne. Valentin Prades et Valentin Belaud ont respectivement terminé en 7ème et 11ème position.

Début de match très serré entre la France et le Danemark, deux équipes qui se connaissent par cœur. Les coéquipiers de Mikkel Hansen font la course en tête (4-3), grâce notamment au très bon début de match de leur portier.

C'est reparti entre le Danemark et la France. D'entrée, Valentin Porte vient donner cinq longueurs d'avance aux Bleus (15-10). Les double-champions du monde et champions olympiques en titre n'y sont pas pour l'instant.

L'équipe de France de volley continue de dérouler son jeu. Les Bleus mènent 15-13 dans ce troisième (et potentiel dernier) set. Les hommes de Laurent Tillie ne sont plus qu'à dix points du titre olympique !

Les Bleus mènent 11-10 et ne sont plus qu'à quatre points de l'or olympique.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.