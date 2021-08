EN DIRECT - JO de Tokyo : les handballeurs et les volleyeurs français dans le coup !

Au trentième kilomètre du marathon femmes, elles ne sont plus que dix en tête après 1h46"04 de course. La Française Susan Jeptooo est distancée puisqu'elle figure à la 37ᵉ position, avec 3 min et 16 secondes de retard sur la tête de la course.

À la mi-temps de la finale olympique, les États-Unis sont devant au score (44-39) face à la France. L'écart s'est creusé en faveur des Américains au début du second quart-temps, sous l'impulsion de Kevin Durant déjà auteur de 21 points. De leurs côtés, les Français sont toujours dans le coup notamment grâce à Rudy Gobert (13 points et 7 rebonds) et Evan Fournier (11 points).

Avec une défense bien installée, et sous l'impulsion de Durant (27 points) et Tatum (16 points), les États-Unis mènent toujours au score (71-63) à l'issue du troisième quart-temps. Mais, les Français sont à une distance raisonnable et peuvent encore croire à l'exploit.

Les Américains s'imposent 87-82 dans cette finale olympique. Les Bleus ont livré un énorme match et ont poussé Team USA jusque dans leurs retranchements. Les hommes de Vincent Collet, qui restaient sur deux victoires contre ceux de Greg Popovitch en compétitions internationales, n'ont pas réussi la passe de trois face aux stars de la NBA, emmenées par Kevin Durant (29 points) qui décroche à titre personnel l'or olympique pour la troisième fois après Londres-2012 et Rio-2016.

En larmes, l'athlète allemande a eu toutes les peines du monde à faire galoper son cheval, et lui a donné de nombreux coups de cravache et d'éperon. Saint Boy a ensuite multiplié les refus d'obstacle. L'Allemande n'a pas fini son parcours et a finalement terminé 31e du pentathlon

Invaincue jusque-là dans le tournoi, l'équipe de France s'est inclinée samedi en finale du tournoi olympique de basket (82-87) contre les États-Unis. Battus par plus forts, les Bleus veulent revenir encore meilleurs et visent le titre lors des JO de Paris.

Malgré une belle remontée lors de l'ultime épreuve, le laser run, les athlètes français ne sont pas parvenus à glaner une breloque lors du pentathlon moderne. Valentin Prades et Valentin Belaud ont respectivement terminé en 7ème et 11ème position.

Début de match très serré entre la France et le Danemark, deux équipes qui se connaissent par cœur. Les coéquipiers de Mikkel Hansen font la course en tête (4-3), grâce notamment au très bon début de match de leur portier.

C'est reparti entre le Danemark et la France. D'entrée, Valentin Porte vient donner cinq longueurs d'avance aux Bleus (15-10). Les double-champions du monde et champions olympiques en titre n'y sont pas pour l'instant.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.