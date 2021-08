EN DIRECT - "La compétition de trop, l'olympiade de trop", Yohann Diniz termine ses JO sur un abandon

BASKET-BALL : "IL EN RESTE UN À JOUER", PRÉVIENT BATUM





"Il en reste un à jouer", a rappelé Nicolas Batum, capitaine de l'équipe de France de basket, après la victoire des Bleus contre la Slovénie (90-89), qui leur assure une médaille et un choc contre les États-Unis samedi en finale des Jeux olympiques de Tokyo. "Il ne faut pas qu'on fasse cette erreur qu'on a faite il y a dix ans", a-t-il ajouté, en référence à l'Euro 2011 lorsque les Français s'étaient inclinés dans leur dernier match. Cette année-là, "on bat la Russie, on est heureux et après on fait un non-match contre l'Espagne en finale."