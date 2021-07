EN DIRECT - JO de Tokyo : la sabreuse Manon Brunet en bronze, la 5e médaille française

Le joueur de tennis Jean-Julien Rojer a été testé positif au coronavirus et contraint de se retirer du tournoi de double dont il était la tête de série numéro 8 avec Wesley Koolhof, a déclaré lundi la Fédération internationale de tennis (ITF) dans un communiqué. Il a été placé à l'isolement. Les rameurs néerlandais se sont également placés à l'isolement après qu'un entraîneur, Josy Verdonkschot, et un concurrent du skiff, Finn Florijn, ont été testés positifs, a déclaré le directeur de l'équipe des Pays-Bas, Hessel Evertse. Un membre de l'encadrement avait déjà été testé positif la semaine dernière.

"A un moment, j'ai trouvé une petite solution, mais il a su s'adapter et imposer son jeu et à partir de ce moment-là, je n'ai pas su retrouver la solution qui aurait fait pencher le match en ma faveur", a-t-il estimé.

Ce qui prédomine chez le fleurettiste Enzo Lefort, après son élimination en quarts contre le champion olympique italien Daniele Garozzo, "c'est la déception et la frustration". "Je suis tombé sur un Garozzo très fort tactiquement qui a su pas mal changer, me bloquer sur mes points forts".

Cinquième de l'épreuve de canoë slalom, Martin Thomas avait fait naître des espoirs de médaille en remportant la demi-finale plus tôt dans la journée. "C'est forcément une déception, j'ai tout donné jusqu'à la fin, une grosse erreur technique en milieu de parcours m'a coûté beaucoup d'énergie et de temps. J'étais dans un bon jour. Il y a beaucoup de satisfaction quand même d'arriver jusqu'en finale olympique", a-t-il expliqué en zone mixte.

"Forcément je suis déçu après une très belle qualification et il va me falloir du temps pour analyser ce qui s'est passé en finale", a commenté le Normand, 7e aux Jeux de Rio, qui a été parmi les premiers à rater un tir en finale (5 sur 30 au total). "J'ai fait beaucoup de finales dans ma carrière, mais peu de médailles, donc il va falloir travailler là-dessus." "Je suis content au fond de moi d'avoir fait ma première finale olympique, mais cela ne suffit pas, je ne suis pas venu pour être 5e", a-t-il admis.

Elle a devancé l'Italienne Federica Pellegrini, qualifiée de justesse avec le 15e temps alors qu'elle tente de devenir la première nageuse à disputer une cinquième finale olympique sur la même distance après les précédents de 2004 (argent), 2008 (or), 2012 (5e) et 2016 (4e).

Charlotte Bonnet s'est qualifiée lundi pour les demi-finales du 200m nage libre programmées mardi, en signant le 10e temps des séries. Placée dans la ligne d'eau voisine de celle de l'Américaine Katie Ledecky, championne olympique en titre et meilleur chrono des séries (1'55"28), la nageuse de Nice a bouclé sa course en 1'56"88.

Le double mixte Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan s'incline lors de la petite finale contre la paire de Taïwan, Lin Yun Ju et Cheng i Ching. Pas de médaille supplémentaire pour la France, après l'argent de Cysique en judo et le bronze de Brunet au sabre.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.