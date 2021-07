EN DIRECT - Basket : les Bleus font sensation en s'imposant face aux Etats-Unis

"On va essayer d'être championne à Paris. Je lui ai laissé son titre à la maison, je vais aller chercher le mien chez moi", a-t-elle ensuite promis. Le rendez-vous n'est pas improbable car la championne d'Europe Buchard, 26 ans, et la désormais championne olympique et double championne du monde Abe (21 ans), ont l'avenir devant elles.

L'exploit de Romain Cannone est exceptionnel à plus d'un titre : l'épéiste a été sélectionné à la dernière minute pour les JO de Tokyo. Mais en plus il a permis à l'escrime française de remporter son premier titre en individuel depuis le fleurettiste Brice Guyard à Athènes en 2004.

Cette deuxième victoire consécutive face à Team USA en compétition internationale - après celle aux mondiaux de 2019 - porte le sceau d'Evan Fournier auteur de 28 points et meilleur joueur de la rencontre. Il lance parfaitement les Bleus dans le tournoi. Un succès mercredi contre la République Tchèque, tombeuse de l'Iran plus tôt (84-78), leur assurerait la qualification pour les quarts de finale.

Cette deuxième victoire consécutive face à Team USA en compétition internationale - après celle aux mondiaux de 2019 - porte le sceau d'Evan Fournier auteur de 28 points et meilleur joueur de la rencontre. Il lance parfaitement les Bleus dans le tournoi. Un succès mercredi contre la République Tchèque, tombeuse de l'Iran plus tôt (84-78), leur assurerait la qualification pour les quarts de finale.

L'important, c’est de participer, a un jour dit le Baron Pierre de Coubertin. Pour ces JO de Tokyo, qui débute ce 23 juillet et se terminent le dimanche 8 août, c'est peut-être encore plus vrai. Après avoir été empêchés une première fois en juillet 2020, les athlètes vont pouvoir enfin performer. Ils s'entrainent et empilent les sacrifices pendant quatre ans pour cette échéance. Pour les 11.090 sportifs venus de 206 pays la désillusion d'avoir eu à ronger leur frein l'an dernier, rend l'envie de représenter leur pays - et leur sport -, encore plus grande.