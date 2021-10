EN DIRECT - France-Espagne : un sommet en finale de la Ligue des nations

Un titre en guise d'amuse-bouche avant le Qatar. Trois jours après avoir retourné la Belgique (3-2), jeudi à Turin, l'équipe de France a rendez-vous, dimanche 10 octobre (à 20h45, en live commenté sur LCI.fr), avec l'Espagne pour la deuxième finale de Ligue des nations de l'histoire. Qui succédera au Portugal, premier lauréat de la toute jeune compétition, lancée en 2019 ? Même si ce n'est pas un Euro ni un Mondial, pour tout bon compétiteur, un titre est un titre. "On a hâte de jouer cette finale, c'est un moment particulier", a confié le gardien et capitaine tricolore Hugo Lloris. "Même si la compétition ne ressemble pas à ce qu'on peut ressentir lors de l'Euro ou la Coupe du monde, cela reste un trophée à remporter. (...) On a envie d'aller au bout."

"On a déjà une expérience du très haut-niveau, mais ça ne nous donne pas de garanties par rapport à (dimanche)", a tempéré Didier Deschamps. "Il faudra mettre tous les ingrédients pour faire en sorte d'aller chercher ce titre." Un titre qui serait le premier depuis le Mondial russe en 2018. Le premier aussi depuis l'élimination précoce en huitièmes de finale de l'Euro par la Suisse.

Ajouter la Ligue des nations dans la vitrine à trophées de l'équipe de France, "ça nous ferait du bien et nous donnerait beaucoup de confiance, prouverait qu'on peut faire mal lors de la prochaine Coupe du monde", sans que cela n'efface la déconvenue de l'Euro, a résumé Antoine Griezmann, avant sa 100e sélection avec le maillot bleu. "On veut montrer qu'on n'a rien perdu, qu'on reste une nation forte." "Il y a aussi l'objectif de ne pas rentrer en Espagne en ayant perdu", a-t-il ajouté. "Sinon, j'aurais Koke (son partenaire à l'Atlético Madrid, ndlr) tous les jours pour me chambrer ! On va tout faire pour gagner."