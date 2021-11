EN DIRECT - Incidents lors de Lyon-Marseille : Dimitri Payet porte plainte, l'OL sanctionné d'un huis clos à titre conservatoire

À noter que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit recevoir mardi place Beauvau ses collègues Jean-Michel Blanquer (Éducation nationale et Sports) et Roxana Maracineanu (ministre déléguée aux Sports), ainsi que des représentants de la Ligue professionnelle de football (LFP) et la Fédération française de football (FFF) pour tenter d'apporter une réponse aux incidents survenus pendant OL-OM, et plus généralement depuis le début de la saison de Ligue 1.