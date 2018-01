REVIVEZ - Marseille et Monaco laissent filer leur chance (2-2), au bonheur de l'OL

Le champ était pourtant libre. Ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, Marseille et Monaco n'ont pas réussi à se départager (2-2) alors que la deuxième place du championnat leur tendait les bras après le faux pas de Lyon à Bordeaux (3-1). Bien décidés à laver l'affront du match aller, remporté 6-1 par l'ASM de Leonardo Jardim, les Olympiens ont certes montré plus de répondant qu'en Principauté mais ils ont une nouvelle fois manqué l'occasion d'écarter l'un de leurs concurrents directs dans la course au podium. Finalement, au terme de cette rencontre au score flatteur, c'est l'OL qui en ressort comme "le grand gagnant" de ce choc.





Comme au Louis-II, les Marseillais ont encaissé l'ouverture du score très tôt dans la rencontre. Dès la 4e minute, Keita Baldé a profité d'un mauvais renvoi de Payet et d'un bon décalage de Sibibé pour tromper Mandanda (1-0). Mais, contrairement à l'aller où l'équipe de Rudi Garcia avait sombré après le but précoce de Glik, cette fois l'OM a relevé la tête. À l'issue d'une montée ragueuse, et à l'affût sur un ballon contré par Thauvin, Adil Rami a remis les siens dans le sens de la marche (7e, 1-1). Dès lors, les Marseillais ont pris le dessus et multiplié les assauts sur le but de Subasic (28e, 38e, 44e). Sans pour autant trouver la faille.