EN DIRECT - Bayern-PSG : Dagba et Draxler titulaires, Mbappé en pointe de l'attaque

En l'absence de Marco Verratti et Alessandro Florenzi, positifs au Covid-19, le PSG doit changer ses plans pour ce déplacement en Bavière. Au poste de latéral droit, le club parisien s'avance sans solution de rechange crédible et rassurante.

📊 Avec le PSG et le Bayern Munich, on en a pour notre argent.

Pour la réception du PSG, Hansi Flick a reconduit un 4-2-3-1. En l'absence de Robert Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting va pour démarrer la rencontre en pointe. L'ancien Parisien sera épaulé de Müller en 10 et du duo Coman-Sané sur les ailes. Les champions du monde tricolores Lucas Hernandez et Benjamin Pavard occuperont les couloirs en défense.

Pour le déplacement à Munich, Mauricio Pochettino a misé sur un 4-2-3-1. Colin Dagba et Julian Draxler ont été préférés à Thilo Kehrer et Moise Kean. Deux surprises donc de la part du coach argentin. Pour le reste, c'est le onze de départ attendu, avec la présence de Di Maria et Neymar en soutien de Kylian Mbappé, aligné à la pointe de l'attaque.

De l'envie, de l'orgueil et un peu de magie. Bref, tout ce qu'il a manqué au PSG contre le LOSC (0-1) le week-end dernier. Plus de sept mois après le crève-cœur de l'Estadio da Luz, et sa défaite 1-0 en finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le Bayern, ce mercredi 7 avril (à 21h, en live commenté sur LCI) à Munich, en quart de finale aller. Opposé aux champions d'Europe en titre, invaincus depuis près de deux ans dans la compétition, le club de la capitale devra rééditer sa performance du Camp Nou, où il avait surclassé le Barça (4-1) et lavé l'affront de la remontada, pour continuer à "rêver plus grand".

Privés de la paire Paredes-Verratti, l'un étant suspendu, l'autre positif au Covid, les Parisiens vont faire face à un obstacle à la hauteur de leur ambition : soulever "la Coupe aux grandes oreilles". Avant d'en arriver là, un jour peut-être, les vice-champions d'Europe devront rallumer la flamme qui les animait au "Final 8" et qui n'est attisée plus que par intermittence depuis. Au-delà de leur avoir fait perdre la tête de la Ligue 1, le faux pas lillois a confirmé l'inconstance du club parisien. Branché sur courant alternatif, cette saison, le PSG oscille entre quelques hauts et de trop nombreux bas. À l'image de son duo Mbappé-Neymar.