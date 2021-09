EN DIRECT - Ukraine-France : suivez avec nous le match du rachat

Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct pour suivre la rencontre entre l'équipe de France et l'Ukraine. Un match pour le compte des éliminatoires au Mondial 2022 au Qatar.

Et pour le coup, l'occasion est belle : le forfait annoncé jeudi de Mbappé est venu s'ajouter aux absences de nombreux cadres (L. Hernandez, Pavard, Kanté, Tolisso). Cette nouvelle tuile oblige Deschamps à revoir son attaque. Griezmann - qui n'a pas encore prouvé à quel point il pouvait être complémentaire avec Benzema, mis sur le banc - doit trouver ses repères avec Martial, titulaire et dont le compteur-but en bleu est resté coincé sur 1 but en 28 matches.

Dans un Stade olympique de Kiev entièrement acquis aux locaux (la jauge a été ramenée à 45.000 spectateurs pour cause de restrictions sanitaires et les supporters français ne seront pas du voyage, l'UEFA ayant bloqué les déplacements des fans à l'extérieur), la mission n'a rien d'une sinécure. Et la victoire est quasi-déterminante pour envisager plus sereinement ces qualifications au Mondial qui passe, dès mardi, par la réception de la Finlande au Groupama Stadium de Lyon-Décines.