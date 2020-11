EN DIRECT - Mort de Diego Maradona : des incidents éclatent lors de la veillée funèbre à Buenos Aires

"DIEGO EST ÉTERNEL"





C'est l'un des hommages les plus attendus. Celui de Lionel Messi, parfois considéré comme le successeur de Diego Maradona, qu'il a publié sur Instagram. "Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais il ne s'en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui et voudrais en profiter pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et amis. RIP".