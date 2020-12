REVIVEZ - PSG-Basaksehir (5-1) : Neymar et Mbappé régalent, Paris termine premier

Le PSG a terminé le travail. Avec la manière. Grâce à un triplé de Neymar et un doublé de Kylian Mbappé, Paris a surmonté l'émotion d'une rencontre devenue le symbole de la lutte contre le racisme dans le football, ce mercredi 9 décembre, pour battre le Basaksehir Istanbul (5-1) et décrocher la première place de son groupe. Au bord du précipice la semaine passée, après le succès arraché par Leipzig en Turquie (4-3), le club de la capitale s'était sorti d'une situation mal embarquée, en l'emportant sur le terrain de Manchester United (1-3). Mardi soir, la route vers les huitièmes de finale s'était totalement dégagée après la défaite des Red Devils en Allemagne (3-2), qualifiant d'office le PSG pour la phase finale.

Dans un geste inédit en Europe, Parisiens et Stambouliotes avaient quitté mardi la pelouse du Parc des Princes pour protester contre l'attitude de l'un des arbitres, accusé de racisme envers l'entraîneur assistant du club turc, Pierre Achille Webo. Ils sont revenus sur le terrain ce mercredi, arborant des t-shirts "No to racism" à l'échauffement. Avant le nouveau coup d'envoi, tous rassemblés dans le rond central, ils ont mis un genou à terre et levé le poing, pendant que retentissait l'hymne de la Ligue des champions.