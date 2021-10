EN DIRECT - PSG-Leipzig : les Parisiens à l'heure de la confirmation

Après leur faux-pas initial contre Bruges (1-1), les joueurs de Mauricio Pochettino doivent désormais prendre les trois points contre Leipzig pour conforter leur place parmi les deux premiers du groupe A. D'autant plus que la formation allemande - une vieille connaissance désormais - s'est inclinée lors de ses deux premières rencontres (6-3 contre Manchester City, 2-1 contre Bruges). "Les chiffres dans ce groupe sont clairs. On a besoin de points", a d'ailleurs reconnu Jesse Marsch, l'entraîneur des "Die Bullen".

Par ailleurs, le club de la capitale doit composer sans Neymar, forfait pour une blessure aux adducteurs, et Di Maria (suspendu). Le défenseur espagnol Sergio Ramos (mollet) et le milieu argentin Leandro Paredes (quadriceps) sont également (toujours) indisponibles. À noter que Mauro Icardi, qui traverse une crise conjugale et qui figurait initialement dans le groupe, ne disputera pas non plus la rencontre, a indiqué ce mardi l'Équipe. Les armes restent néanmoins nombreuses : le duo infernal Kylian Mbappé-Lionel Messi, l'indispensable Marco Verratti ou encore le capitaine Marquinhos sont bien présents.