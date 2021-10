EN DIRECT - PSG-Leipzig : après le but de Mbappé, l'égalisation allemande n'aura pas traîné

AVANT-MATCH





🏥 Les absences sont nombreuses pour ce choc européen :

- Côté PSG, ce ne sont pas moins de huit joueurs qui manqueront à l'appel, en tête desquels Neymar (adducteurs). Leandro Paredes (cuisse), Angel Di Maria (suspendu) et Sergio Ramos (mollet) ne seront également pas sur le pré ce mardi. Rafinha, Rico et Bernat sont, eux, non-qualifiés. Selon l'Équipe, Mauro Icardi, qui traverse une crise conjugale et qui figurait initialement dans le groupe, ne disputera pas non plus la rencontre.

- Leipzig doit, de son côté, composer avec les absences de longue date de Dani Olmo et Marcel Halstenberg. Bryan Brobbey est également forfait.