EN DIRECT - Lille-PSG : suivez le Trophée des champions avec nous

Des deux côtés, un nouveau cycle a démarré cet été. Ainsi, dimanche, entre transferts, congés et reprise, près de la moitié des titulaires du match du 3 avril remporté par le Losc au Parc des princes (1-0) vont manquer. Dans le Nord, aux célébrations a succédé la gueule de bois, avec le départ à Nice du charismatique technicien Christophe Galtier, remplacé par Jocelyn Gourvennec, un choix critiqué par les supporters.

Auteurs d'une superbe saison, Mike Maignan (AC Milan) et Boubakary Soumaré (Leicester) sont aussi partis. D'autres titulaires pourraient suivre, comme Renato Sanches ou Jonathan Ikoné. Dans le même temps, un premier renfort se fait toujours attendre, notamment un gardien N.1. "On n'a perdu que deux joueurs, certes importants, et on a un effectif avec beaucoup de qualités. On attend de voir qui va arriver, mais je suis tranquille", balaye le capitaine José Fonte.