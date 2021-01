EN DIRECT - PSG-OM : bien plus qu'un simple "Classique"

Un "Classique" avec un premier titre à la clé. Quatre mois après un "Classico" marqué par une bagarre générale, des accusations réciproques de racisme, d'homophobie, et un crachat de Di Maria vers Alvaro Gonzalez, les deux rivaux du football français se retrouvent ce mercredi 13 janvier (à 21h, en live commenté sur LCI) à Lens, en marge du Trophée des Champions. Après deux matchs et dix jours de travail, Mauricio Pochettino a déjà l'occasion d'ajouter un nouveau trophée, son premier en tant qu'entraîneur, à la vitrine du PSG. En face, André Villas-Boas ambitionne d'apporter à l'OM son premier titre depuis 2012.

"C'est un match spécial, contre un club rival. Le plus important, c'est de gagner. C'est aussi une question de fierté", a déclaré "Poche", qui connaît bien le caractère sacré d'un "Classique" pour en avoir disputé quelques-uns dans sa vie de joueur. "Gagner un trophée, c'est important pour l'OM et surtout quand c'est contre le PSG. C'est une opportunité. On ira avec humilité, mais aussi agressivité et intensité", a promis "AVB". De quoi promettre encore des étincelles entre les deux clubs ennemis.