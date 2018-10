REVIVEZ - Ryder Cup 2018 : l'Europe détrône les États-Unis (17,5-10,5) et reste invaincue chez elle depuis 1993

LE CHIFFRE DU JOUR





Ici, on aurait pu parler du sans-faute de Molinari ou du zéro pointé de Woods (voir plus bas). On a finalement choisi de s'attarder sur la performance de Sergio Garcia, héros inattendu du week-end. Invité par Bjørn à disputer sa 9e Ryder Cup, après une saison sans relief, le vainqueur du Masters 2017 a apporté trois points à l'Europe. Il est devenu le joueur européen ayant marqué le plus de points (25,5), un demi-point de plus que le légendaire Nick Faldo.