EN DIRECT - Suivez avec nous la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang

On y est ! Après quatre ans d'attente, les Jeux olympiques de Pyeongchang vont officiellement démarrer, vendredi 9 février avec la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie des "Jeux de la paix" qui sera, entre autres, marquée par le défilé des délégations coréennes du Nord et du Sud, sous la même bannière, la présence de nos athlètes français emmenés par un Martin Fourcade très en forme et des séquences spectacles faites de chants et de danse, dans un froid polaire.





En tout, ces JO 2018 verront 92 nations ou comités olympiques être représentés, 2900 sportifs en compétition, 102 titres en jeu et... 22 athlètes nord-coréens. Jusqu'au 25 février, le monde devrait avoir les yeux tournés vers la ville de Pyeongchang, où seront distribuées des médailles d'or, où des records du monde seront battus et des belles histoires seront racontées.