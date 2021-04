EN DIRECT - Sans le soutien de l'UEFA, la Super Ligue "ne résout pas les problèmes", estime le président du PSG

FOOTBALL - Douze clubs anglais, espagnols et italiens ont décidé de prendre part à cette compétition privée, avec pour objectif d'engranger davantage de revenus, provoquant une véritable levée de boucliers des fédérations, ligues et politiques. Face aux menaces des instances du football, elle a d'ores et déjà saisi "les juridictions compétentes" pour assurer son existence.

Le football européen est-il proche de l'implosion ? C'est en tout cas un séisme sans précédent en près de 70 ans de compétitions européennes : douze grands clubs ont officialisé ce lundi 19 avril le lancement de leur "Super Ligue", une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des champions, déclaration de guerre à laquelle l'UEFA a promis de répliquer en excluant les équipes dissidentes et leurs joueurs.

Après des décennies à agiter le spectre d'un schisme, les cadors du continent ont fini par franchir le pas. L'AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, le Barça, l'Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham "se sont unis en tant que clubs fondateurs", peut-on lire dans un communiqué transmis à l'AFP et également diffusé par les sites internet de plusieurs clubs concernés. "La saison inaugurale [...] démarrera aussitôt que possible", poursuit le texte, sans fixer de calendrier précis. Trois autres clubs sont invités à les rejoindre. Pour le moment, aucun club français ni allemand ne fait partie de la liste, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ayant décliné la proposition. Retrouvez les dernières informations et réactions dans le fil ci-dessous :

"Il est encore temps de changer d'avis", a lancé mardi le patron de l'UEFA Aleksander Ceferin aux propriétaires des douze clubs dissidents fondateurs lundi de la Super Ligue, compétition privée censée concurrencer la Ligue des champions.

"Vous avez fait une énorme erreur" mais "tout le monde fait des erreurs", a encore exhorté Ceferin à Montreux (Suisse) lors du congrès de l'instance européenne du football, s'adressant particulièrement aux six clubs anglais dissidents et assurant que les joutes juridiques à venir face aux sécessionnistes sont "une bataille que (l'UEFA) ne peut pas perdre". 15h56 LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE N'ÉCARTE "AUCUNE MESURE" POUR STOPPER LA SUPER LIGUE

Après une rencontre avec les instances du football anglais, le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré ce mardi qu'"aucune mesure [n'était] écartée" par son gouvernement pour stopper le projet de Super Ligue européenne dissidente à la Ligue des champions actuelle.

La Fédération anglaise de football (FA), la Premier League et des groupes de supporters avaient été conviés à une réunion, en présence du ministre des Sports Oliver Dowden, deux jours après l'annonce de la création future d'une ligue européenne privée à laquelle participeraient six clubs anglais.

"Le gouvernement explore toutes les possibilités, y compris l'option législative, pour s'assurer que cette proposition soit abandonnée", ont encore expliqué les services du 10, Downing Street. 15h49 ZIDANE REFUSE DE SE PRONONCER

L'entraîneur français du Real Madrid, Zinédine Zidane, n'a pas souhaité donner son avis au sujet de la Super Ligue européenne, mardi en conférence de presse. Il a indiqué que "cela [était] une question pour une personne : le président" du Real Madrid, Florentino Perez.

"Chacun a son opinion là-dessus, mais moi je ne suis pas ici pour parler de cela. Je suis là pour parler de la Liga [le championnat espagnol], de la Ligue des champions... Le reste, ce n'est pas mon travail", a ajouté Zidane. L'ancien champion du monde 1998 avec l'équipe de France estime que pour lui et ses joueurs "ce qu'on doit faire bien d'abord, c'est le match de demain. Le reste, on ne peut ni le contrôler, ni en parler. Rien", a-t-il conclu. 15h27 PEP GUARDIOLA CRITIQUE LA SUPER LIGUE

L'entraîneur de Manchester City a dit désapprouver le projet de Super Ligue soutenu par les dirigeants de son propre club. Selon lui, une compétition où la participation est garantie "ce n'est pas du sport".

"Le sport n'est pas du sport quand il n'existe pas de relation entre effort et récompense. Ce n'est pas du sport si [...] perdre n'a aucune importance", a estimé le Catalan sur ce projet de compétition où 15 places sur 20 seraient réservées tous les ans à des équipes fondatrices, parmi lesquelles Manchester City. 15h09 POUR LE PATRON DU PSG, C'EST NON

Le PSG a refusé de faire partie de la Super Ligue controversée. Son président, Nasser Al-Khelaïfi, a estimé mardi que sans le soutien de l'UEFA, cette compétition "ne résout pas les problèmes". 11h27 "ENCORE TEMPS DE CHANGER D'AVIS"

Il n'y a "pas le moindre doute" que la Fifa "désapprouve fortement" le projet de Super Ligue lancé lundi par douze clubs européens dissidents qui "devront subir les conséquences" de leur rupture, a affirmé mardi son président Gianni Infantino.

Ce projet voulant supplanter la Ligue des champions est "un club fermé", "dissident des institutions existantes", a ajouté le patron de la Fifa en ouverture du congrès annuel de l'UEFA, l'instance européenne du football. "Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Vous ne pouvez pas être à moitié dedans et à moitié dehors", a-t-il ajouté, agitant à nouveau la menace de l'exclusion des clubs dissidents et de leurs joueurs de toutes les compétitions nationales et internationales. 21h03 RÉACTION DE KLOPP

Avant le match contre Leeds, Jurgen Klopp a réagi à la création de la Super Ligue par 12 clubs européens, dont Liverpool. Au micro de la BBC, le coach des Reds a rappelé que "les parties les plus importantes" d'un club étaient les "supporters et l'équipe". "Nous devons nous assurer que rien ne s'oppose à cela", assène-t-il.

Le technicien allemand a aussi affirmé qu'il n'avait pas, pas plus que les joueurs, été impliqué dans la décision du club de la Mersey de rejoindre la Super Ligue : "Je ne suis pas impliqué, les joueurs non plus". "Mon objectif a toujours été de faire parti de la Ligue des champions. J'aime l'idée que West-Ham puisse la jouer", a-t-il ajouté. 20h42 INTERVIEW

Depuis dimanche, l'Europe du football se déchire. Douze des plus grands clubs du continent ont lancé leur "Super ligue", une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des champions, organisée par l'UEFA. L'économiste du sport Christophe Lepetit analyse pour LCI ce projet devenu concret. "Ça n'a jamais été aussi loin" : le projet de "Super Ligue" décrypté par un économiste du sport 19h38 LE PRINCE WILLIAM FAIT PART DE SON INQUIÉTUDE

Dans un tweet posté sur le compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince William assure partager "les inquiétudes des fans concernant la Super Ligue et les dommages qu'elle risque de causer au jeu que nous aimons".

"Aujourd'hui plus que jamais, nous devons protéger l'ensemble de la communauté du football - du plus haut niveau à la base - et les valeurs de compétition et d'équité en son sein", écrit-il encore. 19h32 OPPOSITION DES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET FRANÇAIS

Le ministre britannique des Sports Oliver Dowden indique que le gouvernement compte faire "tout son possible" pour empêcher la création de la "Super Ligue", y compris en invoquant la législation sur la concurrence. Le ministre a précisé devant le Parlement qu'il avait eu des entretiens d'urgence avec les dirigeants de la Premier League, de la fédération britannique et de l'UEFA avec un "message clair : ils ont notre appui total".

Une position partagée par l'Élysée. Contactée par Le Parisien, la présidence française, qui souligne "l'urgence" à se mobiliser contre le projet, explique regarder "s’il n’est pas nécessaire de modifier le droit européen pour essayer de conforter l’UEFA dans les mesures qu’elle pourrait prendre". Ce qui, selon le quotidien, pourrait prendre la forme d’une directive européenne qui rappellerait l’exception sportive pour permettre à l’UEFA de prendre des sanctions. 19h29 BRAS DE FER

Opposée à la création d'une "Super Ligue" réunissant les grands clubs d'Europe, la Fifa veut dissuader les joueurs. Et menace de les interdire de participer à la Coupe du monde. Une position risquée. On vous explique pourquoi. La Fifa peut-elle priver de Mondial les stars du foot qui participeraient à une "Super Ligue" ? 19h28 BIENVENUE

Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct pour suivre l'évolution de la situation après l'annonce de douze grands clubs européens de créer une "Super Ligue", compétition privée et fermée visant à supplanter la Ligue des champions, dont les dissidents jugent les recettes insuffisantes.

Générer plus de revenus

Objectif ? "Générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football". En contrepartie, "les clubs fondateurs recevront un versement en une fois de l'ordre de 3,5 milliards d'euros destinés uniquement à des investissements en infrastructures et compenser l'impact de la crise du Covid-19", indique le communiqué. Si ce chiffre est confirmé, il suppose des revenus bien supérieurs à ceux obtenus par l'UEFA pour l'ensemble de ses compétitions de clubs (Ligue des champions, Ligue Europa et Supercoupe d'Europe), qui avaient généré 3,2 miliards d'euros de recettes TV en 2018-2019, avant une pandémie qui a fortement plombé le marché européen des droits sportifs.

Selon ses promoteurs, la "Super Ligue" fonctionnerait sous la forme d'une saison régulière opposant 20 clubs, quinze d'entre eux, "les clubs fondateurs", étant qualifiés d'office chaque année et les cinq autres bénéficiant d'invitations "à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente". Au terme de cette première phase supposée débuter au mois d'août, des play-offs de fin de saison seraient organisés jusqu'en mai pour décerner le trophée.

Les douze clubs dissidents, qui ont également annoncé le lancement à venir d'une "Super Ligue" féminine "afin d’aider au développement du football féminin et le faire avancer comme jamais auparavant", affirment vouloir dialoguer avec l'UEFA et la Fifa afin de "trouver les meilleures solutions" pour leur tournoi et "le football dans son ensemble".

L'UEFA soutenue par les ligues et les États

Avant même cette officialisation, l’UEFA avait fustigé ce dimanche un "projet cynique, fondé sur l’intérêt de quelques-uns", dans un communiqué co-signé par plusieurs championnats nationaux. L'instance européenne a par ailleurs indiqué que tout tout club dissident serait exclu des compétitions nationales et internationales, et que "leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale". "Ce souci persistant de quelques-uns pour leur unique intérêt n'a que trop duré. Trop, c'est trop", a conclu l'organe.

Ce souci persistant de quelques-uns pour leur unique intérêt n'a que trop duré. Trop, c'est trop - UEFA

Dans le sillage de l'UEFA, les fédérations et ligues des principaux championnats européens ont également exprimé leur désapprobation et désaccord. La Fifa a ainsi expliqué ne pouvoir "que désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente hors des structures du football". Pour la Premier League, qui organise le très rentable et suivi championnat d'Angleterre, "les supporters de tout club anglais et à travers l'Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs clubs". "Nous croyons que le concept de Super Ligue détruirait ce rêve", a-t-elle estimé. Même son de cloche pour la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) qui dénoncent les "rêves hégémoniques d’une oligarchie". Les instances allemandes se sont également jointes à la levée de boucliers.

Le projet de "Super Ligue" a également fait réagir les responsables politiques en France et au Royaume-Uni. L'Élysée a indiqué qu'il appuiera "toutes les démarches de la LFP, de la FFF, l’UEFA, et de la FIFA pour protéger l’intégrité des compétitions fédérales qu’elles soient nationales ou européennes" et salue "la position des clubs français de refuser de participer" au projet. La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a évoqué "un véritable danger pour le monde du football". De son côté, pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, ce projet "serait très dommageable pour le football" : "Cela frapperait en plein cœur notre football national et susciterait l'inquiétude des fans à travers le pays", a-t-il écrit dans un tweet. L'Union européenne a également réagi, par la voix d'un commissaire, jugeant le projet contraire aux valeurs européennes. La Super Ligue a saisi préventivement "les juridictions compétentes" afin d'assurer son existence face à cette menace d'une bataille juridique avec les instances du football. La nouvelle entité indique, dans un courrier adressé aux dirigeants de l'UEFA, avoir lancé une procédure pour "assurer le fonctionnement sans accroc de la compétition".

Le lancement de cette "Super Ligue" intervient alors que l'UEFA réunit ce lundi 19 avril son comité exécutif pour entériner une refonte de sa Ligue des champions à l'horizon 2024.

