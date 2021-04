EN DIRECT - Super Ligue : le projet est "en stand-by", reconnait Florentino Perez

LA SUPER LIGUE "EN STAND-BY"





Le projet de Super Ligue européenne est désormais "en stand-by", a annoncé le président du Real Madrid et de la "Super League", Florentino Pérez, dans la nuit de mercredi à jeudi. "La société [de la "Super League"] existe toujours", a-t-il nuancé dans cet entretien à la radio espagnole Cadena Ser, assurant que "la Juventus et l'AC Milan ne sont pas partis : nous sommes tous ensemble, on réfléchit, on travaille".





Interrogé également sur l'adhésion du FC Barcelone, Florentino Pérez a assuré avoir discuté avec son président et qu'il était "toujours dans le projet". Dans la nuit de mardi à mercredi, les six clubs anglais qui figuraient parmi les douze fondateurs ont annoncé leur retrait, vidant de sa substance cette proposition de compétition européenne fermée.