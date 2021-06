EN DIRECT - Pays-Bas - Autriche : les Oranje doublent la mise

DES BLEUS SANS PRESSION





Pour Lucas Hernandez, le risque de relâchement n'existe pas chez les Bleus. "Ça parle beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du groupe, nous on reste tranquille", a-t-il évacué. "On est très calmes et sereins, on sait ce qu'on a à faire".