EN DIRECT - "Aucune raison de soupçonner une commotion cérébrale" pour Pavard, assure l'UEFA

VERS UN CHANGEMENT DU PROTOCOLE DE L'UEFA





Après le grave malaise cardiaque dont a été victime Christian Eriksen, le président de la Fédération danoise a demandé mercredi à l'UEFA un nouveau protocole pour ce genre de situation critique. Fustigeant la façon dont la rencontre contre la Finlande avait repris, il réclame notamment un changement des règles sur la reprogrammation des matchs.





"C'était la mauvaise décision et complètement inacceptable que les joueurs aient dû aller sur le terrain si peu de temps après cette horrible expérience", a déclaré Jesper Moller dans un communiqué. "Les joueurs et les entraîneurs ne devraient pas être mis dans cette situation parce que ça ne devrait pas être leur décision", assène-t-il. "Nous devons envisager une modification des règles afin de ne plus jamais nous retrouver dans la même situation", conclut-il.





De son côté l'UEFA a affirmé "avoir traité l'affaire avec le plus grand respect vis-à-vis de la situation sensible et des joueurs", démentant avoir agité le spectre du tapis vert.