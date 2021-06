EN DIRECT - Euro : Busquets, négatif au Covid-19, réintègre la sélection

🇷🇺 INQUIÉTUDE À MOSCOU





Moscou ferme sa fan-zone à cause d'une résurgence du Covid. Des suspicions de "nouveaux variants" du coronavirus, selon son maire, pourraient expliquer la soudaine aggravation de l'épidémie dans la capitale russe, où la campagne de vaccination patine depuis des mois. Quelques jours plus tôt, Saint-Pétersbourg avait déjà dû revoir ses mesures de restriction : les espaces de restauration et les aires de jeux pour enfants sont fermés dans les centres commerciaux, la jauge diminuée dans les cinémas et les restaurants également fermés entre 2h et 6hdu matin.