EN DIRECT - France-Allemagne : les Bleus dans le vif du sujet

Pas de tour de chauffe. Les Bleus doivent d'entrée de jeu montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Réunis depuis le 26 mai à Clairefontaine, leur camp de base où s'est déroulé l'ensemble de la préparation, amorcée par deux victoires en amical contre le pays de Galles et la Bulgarie (3-0, à chaque fois), l'équipe de France fait ses débuts à l'Euro contre rien de moins que l'Allemagne, ce mardi 15 juin (à 21h en live commenté sur LCI.fr).

Cette affiche, l'une des plus alléchantes de la phase de poules, se révèle déjà capitale dans le groupe F, le plus relevé, qui verra s'affronter plus tôt (à 18h) le Portugal, champion d'Europe en titre, et la Hongrie, issue des barrages.

À l'Allianz Arena, devant 14.000 spectateurs, les deux derniers champions du monde s'attendent à un "engagement total", selon les mots du sélectionneur tricolore Didier Deschamps, pour cette confrontation chargée de souvenirs. "Les France-Allemagne ou Allemagne-France, ça rappelle des bons souvenirs et des moins bons. Ce sont des grands classiques dans les compétitions européennes ou mondiales", a rappelé le gardien et capitaine Hugo Lloris, lundi 14 juin, à la veille du choc.