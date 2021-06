EN DIRECT - Euro : "Il ne faut pas se voir trop beau", prévient Lloris avant le match face à la Hongrie

LLORIS AVANT LA HONGRIE





Après la victoire inaugurale face à l'Allemagne, le 15 juin, les Bleus ont confirmé leur statut d'ultra-favoris. Mais le capitaine tricolore, présent en conférence de presse ce vendredi à Budapest, tempère l'enthousiasme : "Il ne faut pas se voir trop beaux non plus, ce n'était qu'un premier match, le chemin est encore très très long. De nombreux défis nous attendent, mais c'est important d'être entré dans cette compétition de cette manière, en réalisant une grande performance collective, en affichant un visage avec beaucoup de solidarité, de solidité. Il faut s'appuyer là-dessus on en aura besoin si on veut aller loin. (...) En fonction des matches, toujours avoir cette envie de faire mal quand on le ballon, d'être tranchant, d'être tueur lorsqu'on a la possibilité de marquer. Demain, on aura certainement plus le ballon et ce sera à nous de gérer les temps forts et les temps faibles."