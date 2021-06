EN DIRECT - Hongrie-France : les Bleus dans le chaudron de la Puskas Arena, pour viser les 8es de finale

Les huitièmes de finale sont en vue. Grâce à la victoire sur l'Allemagne, lors de la première journée de l'Euro le 15 juin, les Bleus ont lancé leur compétition et montré à la concurrence qu'ils sont là et bien là. Face à l'adversaire le moins capé de ce groupe F, celui dit de "la mort", l'occasion de valider un billet pour les huitièmes de l'Euro est belle. Peut-être un peu trop d'ailleurs, dans une Puskas Arena pleine et où les coéquipiers de Karim Benzema disputent leur premier match "en public" depuis quinze mois.

Alors, à la veille de la rencontre, Hugo Lloris et Didier Deschamps n'ont pas manqué de tempérer les ardeurs des plus fervents supporters tricolores qui les voient déjà avec l'Italie, les Pays-Bas et les Belges. D'abord parce que les conditions "climatiques" ont un rôle non négligeable à jouer. Après un match en soirée, dans la douceur munichoise, l'équipe de France doit se caler sur un nouvel horaire (15h) et gérer des organismes soumis à des températures de l'ordre de 37°c ressentis.