EN IMAGES - PSG-Basaksehir : avant la reprise du match, tous les joueurs mettent un genou à terre

C'était un moment attendu, au lendemain d'un événement retentissant. Mercredi, avant la reprise de leur match en Ligue des champions, moins de 24h après l'interruption de leur rencontre après des accusations de racisme envers le corps arbitral, les joueurs du Paris-SG et ceux du Basaksehir Istanbul ainsi que les nouveaux arbitres néerlandais désignés ont voulu marquer le coup.

Après s'être échauffés avec un tee-shirt blanc orné du logo des deux clubs et du slogan "Non au racisme", les joueurs des deux équipes et les arbitres se sont, comme prévu, réunis autour du rond central, alors que l'écran du Parc des Princes affichait le slogan de l'UEFA "No to racism/Respect". Tous ont posé un genou à terre, un geste devenu un symbole, aux États-Unis puis dans le monde, du mouvement "Black Lives Matter" contre le racisme et les violences policières.