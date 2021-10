Équipe de France : Karim Benzema dépasse Zinédine Zidane au classement des buteurs

Il a sonné la révolte. Menée 2 à 0 par la Belgique à la mi-temps, jeudi 7 octobre, la France s'est remise dans le droit chemin au retour des vestiaires grâce à un but de Karim Benzema (61e). Servi par Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, dos au but, a contrôlé le ballon dans un petit périmètre avant de marquer d'un tir croisé, en pivot, du pied gauche. Si ce but a eu son importance dans la victoire finale de l'Équipe de France (3 buts à 2), il permet également à Karim Benzema de marquer un peu plus l'histoire du football français.

Face à la Belgique, en demi-finale de la Ligue des nations à Turin, Karim Benzema a inscrit son 32ᵉ but avec le maillot bleu. Une réalisation qui lui permet ainsi de monter à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire en Équipe de France. International depuis 2007, le Madrilène devance désormais son ex-entraîneur, Zinedine Zidane, auteur de 31 buts en sélection entre 1994 et 2006.

Il faut remonter à mars 2007, et une confrontation en match amical face à l'Autriche, pour voir Karim Benzema inscrire le premier d'une longue série de buts avec l'Équipe de France. Mais, son compteur de buts sous le maillot tricolore est longtemps resté bloqué à 27 réalisations. Privé de sélection nationale pendant cinq ans et demi, entre octobre 2015 et juin 2021, Karim Benzema n'a retrouvé les Bleus que depuis la préparation à l'Euro 2021.

Auteur de quatre buts lors de la compétition, l'attaquant de 33 ans est bien décidé à profiter de cette seconde carrière en Équipe de France. Et surtout, à être le plus décisif possible. D'une efficacité redoutable en club, Karim Benzema compte bien également inscrire de nouveaux buts avec la France. Désormais, il n'est plus qu'à deux unités de David Trezeguet, cinquième meilleur buteur de l'histoire en Équipe de France, avec 34 réalisations. Il pourrait s'en rapprocher dès ce dimanche, lors de la finale de la Ligue des nations face à l'Espagne.