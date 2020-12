Exclu pour avoir craché au visage d'un adversaire, Marcus Thuram risque gros

La question désormais n'est pas de savoir s'il va écoper d'une suspension, mais plutôt de connaître le nombre de matches durant lesquels il sera tenu éloigné des terrains. Outre-Rhin, plusieurs anciennes gloires du foot ont réagi : "son action est d'une bêtise incroyable", a par exemple estimé l'ex-international Lothar Matthäus. "Comment peut-on cracher sur son adversaire, surtout en pleine pandémie ? C'est inadmissible." Il espère aujourd'hui que "la Fédération allemande sera sans pitié" avec le joueur Français. Pour Dietmar Hamann, autre grand nom du foot allemand, son geste est "répugnant et scandaleux", et mérite une suspension "entre six et huit semaines".

L'intéressé, sur son compte Twitter, n'a pas tardé à faire son mea culpa. "Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes et qui ne doit jamais arriver", a-t-il indiqué. "J'ai réagi à un adversaire de manière incorrecte et quelque chose s'est produit accidentellement et non intentionnellement. Je présente mes excuses à tout le monde, à Stefan Posch, à mes adversaires, à mes coéquipiers, à ma famille et à tous ceux qui ont vu ma réaction. Bien sûr, j'accepte toutes les conséquences de mon geste."

Si Marcus Thuram faisait jusqu'alors l'unanimité dans le championnat allemand, dans le jeu comme dans son attitude, il pourrait être lourdement sanctionné. Outre une potentielle amende, dont il s'acquittera sans difficulté, il risque surtout d'être tenu à l'écart des terrains pour plusieurs matches. Sans doute 4 au minimum, ce qui signifie qu'il manquera le choc prévu le 8 janvier face au Bayern Munich, favoris du championnat et rival de Mönchengladbach. La décision finale sera prise par les instances du football allemand, qui vont se réunir dans la semaine pour fixer la durée de sa suspension.