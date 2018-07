Chris Froome écarté du Tour de France ?

Trois arbitres, choisis l'un par Sky, l'autre par ASO et le troisième par le Comité olympique français, sont amenés à trancher, non sur le fond (contrôle antidopage), mais sur les conséquences de la présence de Froome dans la course. Dans le règlement du Tour de France (article 29), les organisateurs, qui ont par le passé vu Contador déchu de sa victoire en 2010 pour des raisons similaires, ont en effet la possibilité de refuser la participation à une équipe ou l'un de ses membres ont la présence serait de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation d'ASO ou de l'épreuve".





L'équipe Sky, qui entend présenter son chef de file au départ, n'a pas encore annoncé les noms des huit coureurs qui se présenteront sur la ligne, samedi prochain, en Vendée. Son leader, qui affirme n'avoir "rien fait de mal", vise à égaler le record des cinq victoires détenu par quatre coureurs (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain), gagner un quatrième grand tour consécutif et réussir le doublé Giro-Tour qu'aucun coureur n'a réalisé depuis vingt ans.