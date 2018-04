Ysaora Thibus sur les traces de Laura Flessel : "Repousser mes limites pour aller chercher l'or à Tokyo en 2020"

LCI : Depuis toujours, les Antilles-Guyane font le bonheur de l'escrime tricolore. Comment explique-vous qu'il existe un réservoir aussi dense pour le haut niveau ?

Ysaora THIBUS : Au fil des années, on a pu constater que c'est un vivier d'escrimeurs, principalement au fleuret et et à l'épée. Ce qui est fort, c'est que, génération après génération, depuis Laura Flessel notamment, la même quantité d'athlètes parvient à atteindre le haut niveau. Je n'ai pas d'explication claire ou prouvée, mais mon sentiment est que nous sommes inspirés par celles et ceux qui étaient là avant nous. On veut arriver au même niveau. On s'entraîne très dur et très jeune dans cette dynamique de compétition et de coaching assez intensif. On a tous ce rêve d'aller aux Jeux parce que d'autres avant nous l'ont fait. Il faut reconnaître que le très bon encadrement et la très bonne formation en Guadeloupe jouent aussi énormément.

LCI : D'où vous vient cette passion de l'escrime ? Il se dit que vous avez découvert ce sport un peu grâce à votre frère, mais que c'est vous qui avez accroché...

Ysaora THIBUS : C'est vrai, ça commencé comme ça. Ça a été le coup de foudre. Avec tous les licenciés du club, on était un peu comme une famille. On se voyait tout le temps. Même pendant les vacances, on s'envoyait des messages et on voyageait ensemble. Depuis toute jeune, j'ai été inspirée par les plus grands, par tous ces jeunes qui sont partis, ont été en pôle Espoirs puis en pole National. Ça me faisait rêver. Je suivais aussi les exploits de Laura Flessel, même si elle pratiquait l'épée et moi le fleuret.