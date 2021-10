Espagne-France : Benzema et Deschamps savourent, Macron félicite les Bleus... Les réactions après la victoire

CHAMPIONS - Trois jours après avoir battu la Belgique en demi-finale, la France a vaincu l’Espagne dimanche 10 octobre, en finale de la Ligue des nations (2-1). A treize mois de la Coupe du monde au Qatar, les Bleus se sont une fois de plus montrés renversants, notamment grâce à Benzema, qui remporte son premier trophée avec le maillot tricolore.

Et un trophée de plus pour l’équipe de France ! Ce dimanche soir en finale de la Ligue des nations, les Bleus se sont imposés deux buts à un face à l’Espagne, ajoutant ainsi un nouveau titre à leur palmarès. De quoi leur redonner le sourire après la déception lors de l’Euro cet été. "Quand on va gagner un trophée, c'est toujours bon. On n'est jamais rassasié", a réagi Paul Pogba après la rencontre, au micro de M6. "On a mal commencé avec une première mi-temps où on se fait dominer. On a dû réagir et on a marqué deux minutes après. C'est vrai qu'on doit faire mieux, on le sait mais le résultat, c'est la victoire à la fin. Si c'est comme ça qu'on doit gagner, pourquoi pas", a également déclaré le milieu de terrain.

"Ça a été difficile contre la Belgique, ça a été encore très difficile ce soir. Je pense qu'on a montré une très grosse force de caractère parce qu'on a beaucoup souffert mais on a réussi à faire les efforts ensemble, à défendre ensemble et au final à marquer ces deux buts", note pour sa part le défenseur Jules Koundé, interrogé par la chaîne L’équipe.

Le Real Madrid félicite Benzema

Karim Benzema fait le même constat : "C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On a montré une force de caractère, parce que cette équipe est très très forte, elle ne lâche jamais rien et aujourd'hui on l'a encore prouvé". L’attaquant, élu homme du match, savoure d’autant plus la victoire qu’il en est l’un des principaux artisans. C’est lui, comme face à la Belgique, qui a ouvert le compteur des Bleus, avec un but inscrit 77 secondes après le but espagnol (66e).

"Sur un plan collectif et sur un plan personnel, j'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France, aujourd'hui c'est fait", a aussi déclaré Benzema, déjà tourné vers les prochains défis : "Je vais profiter de ce trophée, et petit à petit on va se qualifier pour la Coupe du monde et aller la chercher !" Sa performance ce dimanche soir n’a en tout cas pas échappé à son club, le Real Madrid, qui a félicité sur Twitter l’équipe de France, et surtout son "joueur exceptionnel", pour lequel il demande le Ballon d’Or.

"Karim est un joueur essentiel. Il a la rage de vaincre et c'est quelque chose de très communicatif", a souligné quant à lui Didier Deschamps en conférence de presse. "L'Espagne nous a fait souffrir, surtout en deuxième partie de première période. Mais en mettant plus d'agressivité, on leur a fait commettre des erreurs", analyse par ailleurs le sélectionneur tricolore. Interrogé sur d’éventuels regrets par rapport à l’Euro et cette élimination précoce en 8e de finale face à la Suisse, il balaye : "C'est passé, c'est derrière". Et d’ajouter "La meilleure vitamine, c'est de gagner des titres".

En vidéo Espagne-France : Mbappé, hors-jeu ou pas hors-jeu

"Les Bleus, tout simplement !"

Après cette victoire contre l’Espagne, Emmanuel Macron a eu un mot pour les nouveaux champions : "Les Bleus, tout simplement !", a tweeté le président de la République.

En remportant cette deuxième édition de la Ligue des nations, l'équipe de France a pris la succession du Portugal, sacré en 2019. Elle est aussi devenue la première équipe au monde à avoir remporté la Coupe du monde, l'Euro et la Ligue des nations.

Richard Duclos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.