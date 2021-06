Euro : les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale avant même d'affronter le Portugal

L'équipe de France abordera mercredi son match contre le Portugal avec une pression en moins : les Bleus sont déjà sûrs de rallier les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième, même en cas de défaite face à la Seleçao à Budapest. Les hommes de Didier Deschamps pourront remercier l'Autriche, la Belgique, et le Danemark : les résultats de lundi leur évitent d'inquiétants et compliqués calculs avant de défier les champions d'Europe à la Puskas Arena.

En tête du groupe F avec quatre points en deux rencontres (une victoire 1-0 contre l'Allemagne à Munich puis un nul contre la Hongrie 1-1 à Budapest), les Français savent qu'ils ne peuvent plus terminer plus bas qu'à la 3e place de groupe, un rang susceptible d'être qualificatif pour le tour final à condition de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Or, les matches de la dernière journée des groupes B et C ont accouché d'un alignement des planètes idéal pour les champions du monde.