Euro 2018 de handball : France-Espagne, un choc entre ennemis intimes pour une place en finale

Il n'y aura pas d'amitié qui tienne. Ce vendredi à 18h, l'équipe de France de handball s'en va défier l'Espagne en demi-finales de l'Euro 2018 de handball. Après un parcours sans faute où elle a sorti le pays hôte, la Croatie, lors du tour principal, la troupe de Didier Dinart entend entretenir l'espoir d'un sacre européen tous les quatre ans (après ses victoires en 2006, 2010 et 2014). Pour cela, les Bleus vont devoir se défaire d'un adversaire qu'ils connaissent par coeur.





C'est d'ailleurs l'une des particularités de cette rencontre. Ennemis sur le terrain, les joueurs des deux équipes sont intimes dans la vie. D'un côté, ils sont huit Espagnols à évoluer ou avoir évolué dans le championnat de France. Daniel Sarmiento joue à St-Raphaël, Iosu Goni leoz à Aix, Rodrigo Corrales au PSG, Ferran Sole à Toulouse, Eduardo Gurbindo et David Balaguer à Nantes. Sans compter Valero Rivera et Gonzalo Pérez de Vargas, passés aussi par l'Hexagone. De l'autre, ils sont quatre Français à avoir fait le chemin inverse. Si Cédric Sorhaindo et Dika Mem font tous deux les beaux jours de Barcelone, les "vétérans" Luc Abalo et Nikola Karabatic ont quant à eux choisi de mettre un terme à leur expérience de l'autre côté des Pyrénées.