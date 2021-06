EN DIRECT - Angleterre-Écosse : suivez avec nous le plus ancien match international du monde

Les amateurs de football, habitués à regarder les matches de l'équipe de France sur TF1, n'entendront pas la voix de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Ce vendredi, à 21H, c'est un duo inédit qui commentera ce derby séculaire : le journaliste Julien Brun et la consultante Sabrina Delannoy. On vous présente l'ancienne capitaine du PSG.

C'est un match particulier, un antagonisme que certains n'hésitent pas à qualifier de "plus ancienne rivalité de l'histoire du foot international". Après avoir joué à Glasgow, le 30 novembre 1872, l'Angleterre et l'Écosse s'affrontent à Wembley pour la 115e fois, ce vendredi.

L'historique penche du côté des Three Lions (48 victoires à 41, 25 nuls), qui n'ont plus perdu face aux Scots depuis 1999. Un match, lors de la phase de groupe de l'Euro 96, reste encore plus en travers de la gorge de la "Tartan team" : quand, à Wembley, Paul Gascoigne a inscrit l'un des buts les plus célèbres du tournoi, juste après l'arrêt de David Seaman sur penalty.

Un scénario qui n'a évidemment pas apaisé la tension entre les deux voisins. Preuve en est, l'avertissement de la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon qui a rappelé, quelques heures avant la rencontre, que les chants anti-anglais ne pouvaient pas être tolérés. Des vidéo des supporters écossais, baptisés la "Tartan Army", hostile aux Three Lions, circulant sur les réseaux sociaux.