Karim Benzema de retour chez les Bleus : "Je suis pressé, j'ai envie de jouer dans cette équipe"

Karim Benzema n'est pas redescendu de son petit nuage. Rappelé par Didier Deschamps, mardi 18 mai, pour disputer l'Euro, plus de cinq ans et demi après sa 81e - et dernière - sélection en équipe de France, l'attaquant du Real Madrid s'était contenté d'un message, sur ses comptes Twitter et Instagram, pour exprimer sa joie de revêtir à nouveau la tunique tricolore. "Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde", avait-il écrit, remerciant au passage sa famille, ses amis, son club et "tous ceux qui (l')ont toujours soutenu et [lui] donnent de la force au quotidien."

Trois jours après son retour en Bleu, le Madrilène s'est confié plus en longueur à Onze Mondial, qui lui a remis le trophée du Onze d'Or 2021, prix du public récompensant le meilleur joueur de la saison. "C'est plus qu'être heureux", a-t-il assuré au sujet de sa convocation. "C'est une fierté, ça fait un moment que j'attends ça. J'ai toujours travaillé, je n'ai jamais baissé les bras, jamais lâché. C'est une récompense. Je suis super content, je suis pressé d'être là-bas [à Clairefontaine, ndlr], de m'entraîner, de commencer les matchs. C'est une équipe avec de tels talents, de tels joueurs, que j'ai envie, moi aussi, de jouer dans cette équipe."