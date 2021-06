Hongrie-Portugal : cinq ans après, un nouveau match fou ? Le Portugais Cristiano Ronaldo face au Hongrois Adam Lang lors de l'Euro 2016. − Joe KLAMAR / AFP

GROUPE F Le Portugal affronte la Hongrie ce mardi à 18h au sein du groupe où l'on trouve aussi la France et l'Allemagne. Les Portugais ne risquent pas de sous-estimer la Hongrie qui avait bien failli les éliminer en 2016 dans un match mémorable (3-3).

Encore vous ? Pour la deuxième édition de l'Euro consécutive, les Hongrois et les Portugais font partie de la même poule. Leur précédente confrontation n'avait pas été de tout repos pour l'équipe lusitanienne. Lors du dernier match de poules de l'Euro 2016, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, futurs champions d'Europe, avaient eu les plus grandes peines du monde à obtenir un nul contre les Hongrois (3-3), alors qu'une défaite les condamnait à l'élimination. Retour sur un des matchs les plus marquants de l'Euro organisé en France.

Nous sommes le 22 juin 2016 et le Portugal est maître de son destin. Titulaires de deux petits points avant le match à la suite de matchs nuls décevants contre l'Islande (1-1) et l'Autriche (0-0), les Portugais peuvent néanmoins s'assurer une qualification en cas de victoire ou de match nul contre l'équipe de Hongrie. Cela tombe bien, ils n'ont encore jamais perdu face aux Magyars en 12 confrontations. Sauf que rien ne se passe comme prévu et que le 13ème de la série est acquis de haute volée.

Le plus beau but de l'Euro 2016 selon les internautes

Face à des Hongrois déchaînés, les Lusitaniens ne sont pas menés une fois, deux fois, mais trois fois au score dans un match où les deux équipes se rendent coup pour coup. Les buts sont plus beaux les uns que les autres. L'ouverture du score du Hongrois Zoltan Gera d'une reprise de volée de 20 mètres (19e) est élue plus beau but de la compétition par les internautes. Nani égalise d'une efficace frappe en pivot du gauche (41e) avant que ne commence un duel Dzsudzsák - Cristiano Ronaldo.

Dans un début de deuxième mi-temps complètement dingue, le Hongrois pense par deux fois donner la victoire à son équipe sur deux frappes contrées (47e, 55e). C'est sans compter sur le talent du capitaine portugais qui se fend d'une magnifique "Madjer" (50e) puis d'une tête parfaite (62e) pour remettre son équipe sur les rails. Le score en reste là. Le Portugal, 3ᵉ du groupe, se qualifie d'extrême justesse pour les huitièmes de finale grâce au nouveau format de l'Euro qu'ils remportent le 10 juillet face aux Bleus de Didier Deschamps (1-0). Les Hongrois sont eux sèchement éliminés par la Belgique en huitièmes (0-4).

Cinq ans après, la revanche promet. Au vu des autres adversaires du groupe, les deux équipes ont tout intérêt à prendre des points dès leur premier match. Si le Portugal connaît un renouveau avec des joueurs comme Bernardo Silva, Renato Sanches ou Bruno Fernandes, les Hongrois restent de leur côté sur neuf matchs sans défaite et pourront compter sur l'appui de plus de 60.000 supporters à Budapest.

