Turquie-Italie : Stéphanie Frappart, tout un symbole

Retenue fin avril dans le groupe des quatrièmes arbitres de la compétition, la Française n'a donc pas eu à attendre longtemps. Ce vendredi soir, c'elle qui a en charge la gestion et les relations avec les sélectionneurs Roberto Mancini et Senol Günes et les bancs de touche. Mais son rôle pourrait prendre une toute autre importance : en cas de blessure de Makkelie, c’est elle qui prendrait le sifflet.

On me choisit pour mes compétences et pas mon pour genre - Stéphanie Frappart

Pas de quoi intimider cette femme de 1,54m qui arbitre depuis ses 13 ans et que le président de la Commission fédérale des arbitres, Eric Borghini, considère comme "une locomotive pour l'arbitrage féminin, et une femme exceptionnelle". Auprès de l'AFP, le dirigeant la décrit comme "une femme d'un calme et d'une sérénité impressionnants, tu ne la déstabilises pas, elle a une maturité incroyable". Arbitré par Frappart en L2, l'ex-joueur d'Orléans, Pierre Bouby, louait à "une personne diplomate qui utilise les bons mots, elle prend le temps d'expliquer. Elle n'est jamais dans le conflit."

Des qualités qu'on lui reconnaît aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est d'ailleurs sur ce point qu'elle insiste. Si elle assume volontiers d'être une pionnière et de susciter des vocations chez les jeunes filles qui la regardent, Frappart veut avant tout être reconnue pour sa compétence. "C'est une belle évolution, une reconnaissance de mes qualités et mes compétences. C'est ma ligne de conduite depuis le départ, on me choisit pour mes compétences et pas mon pour genre", déclarait-elle notamment devant la presse la semaine dernière.