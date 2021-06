L'Angleterre face à ses démons, l'Ukraine défie la Suède... la feuille de match du 29 juin

Pour les Anglais, on n'est pas loin du scénario catastrophe. En finissant premiers de leur groupe, les "Three Lions" savaient qu'ils écoperaient du troisième du groupe F, mais de là à tirer l'Allemagne, leur bête noire en compétition internationale... Depuis la finale de la Coupe du monde de 1966 remportée par les Anglais à Wembley, les Allemands ont systématiquement éliminé les sujets de la couronne britannique en match à élimination directe (Euro et Coupe du monde).

La bonne nouvelle, c'est que ces Angleterre-Allemagne sont toujours des rencontres très spectaculaires. Tout le monde a en tête l'Euro 1996 où les Allemands éliminaient l'Angleterre en demi-finales, aux tirs au but. C'était à Wembley, déjà, et le malheureux dernier tireur anglais s'appelait... Gareth Southgate (le sélectionneur anglais actuel). Plus récemment, à la Coupe du monde 2010, les Allemands s'imposaient 4-1 en huitième de finale dans un match marqué par une erreur arbitrale refusant aux Anglais le but parfaitement valable de Frank Lampard. Quel que soit le résultat, ce match a de bonnes chances de rester dans les mémoires.

📺 Le programme du mardi 29 juin

18h : Angleterre-Allemagne (Londres) en direct sur TF1 et beIN SPORTS (en live commenté sur notre site)

21h : Suède-Ukraine (Glasgow) en direct sur TF1 et beIN SPORTS (en live commenté sur notre site)