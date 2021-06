Espagne - Suède : retour sur une semaine de peur sur l'Euro

Le couperet est passé prêt. Dimanche dernier, peu après 22h, le capitaine de l'Espagne Sergio Busquets était testé positif au Covid et devait quitter ses coéquipiers en catastrophe. L'annonce ouvrait alors une semaine de peur pour la Roja, mais aussi pour l'Euro. Changements d'équipe, forfait, vaccination d'urgence, tous les scénarios ont trotté dans la tête de Luis Enrique et ont rappelé à toutes les sélections la réalité du risque sanitaire.

Le scénario catastrophe ne s'est finalement pas réalisé. Dans leur malheur, les Espagnols ne s'en sont pas si mal sortis puisqu'aucun autre joueur n'a été testé positif depuis, et que la majorité des titulaires sont bien présents pour affronter la Suède lundi. Les 17 joueurs ont quitté ce samedi le camp d'entraînement à Madrid sous les applaudissements de l'équipe A. Reste qu'entre le match de préparation loupé, la pression médiatique supplémentaire subie, les entraînements tronqués et la vaccination d'urgence avec du Johnson&Johnson ce vendredi, la Roja a connu une préparation loin d'être idéale.

La situation espagnole a par ailleurs illustré les difficultés de cet Euro dans la gestion de la pandémie. Déjà quand on la compare à celle des Suédois. Avec Dejan Kulusevski, mardi, et Mattias Svanberg, mercredi, les Suédois ont, eux aussi, connu deux cas positifs. Sauf que les conséquences ont été bien différentes, puisque les autres joueurs suédois n'ont pas été considéré comme cas contact et n'ont pas été mis à l'isolement. À l'exception d'aménagements de leurs réunions, leurs soins, et de tests quotidiens, la sélection suédois n'a pas été bouleversée par les tests positifs.