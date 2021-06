Suisse - Espagne : Alvaro Morata, symbole d'une Roja retrouvée

Portée par une nouvelle génération de grand talent (Pedri, Ferran Torres) et biberonnée par son pilier Sergio Busquets, l'Espagne s'est créée un destin dans cet Euro où plus personne ne l'attendait. Ce renouveau correspond au retour en forme de son attaquant de pointe Alvaro Morata. La combativité de l'Espagnol symbolise la grinta retrouvée de son équipe.

Face à la Croatie, ce fut une toute autre histoire. L'Espagne était dominée en prolongations quand Morata a dégainé un enchaînement contrôle du pied droit - reprise du pied gauche parfait pour libérer son équipe à la 100e minute de jeu. Il laissait ensuite éclater sa rage, en réponse aux épreuves traversées, entraînant avec lui un peuple maintenant acquis à la cause de sa sélection.

Le paradoxe est saisissant. À la 38ème minute du premier match de l'Espagne dans cet Euro, face à la Suède, Alvaro Morata affichait tous ses doutes en ratant le cadre malgré sa position idéale. Mine déconfite, regard bas, l'attaquant devenait le symbole de l'inefficacité offensive de son équipe. Après deux matchs, l'Espagne n'avait marqué qu'un petit but. Derrière, le festival offensif face à la Slovaquie (5-0) n'a pas suffi à réveiller l'intérêt de supporters désabusés.

Ce désamour avec son public ne remonte pas à hier, et il est profondément lié au profil atypique de l'attaquant espagnol. Morata n'a jamais été un finisseur dans l'âme, et il souffre de manques chroniques dans la finition. C'est en revanche un attaquant complet dont l'apport n'est pas toujours perçu par les fans, surtout espagnols. Même en club, il n'a jamais été prophète en son pays.

Pourtant, l'Espagnol est loin d'être un mauvais joueur. Il a inscrit une quinzaine de buts en moyenne par saison depuis ses débuts en tant que professionnel. L'Europe se souvient en outre de ses deux buts en demi-finales de Ligue des Champions face à Madrid en 2014 qui avait permis de qualifier la Juventus. Il avait enchaîné avec un but en finale face à Barcelone, qui s'était révélé insuffisant (1-3). L'Espagnol sait être décisif, mais il choisit ses moments.

Formé au Real Madrid, Morata n'a pas réussi à s'installer en équipe première. Il a ensuite bourlingué dans divers grands clubs européens, sans jamais totalement convaincre. S'il a éclos à la Juventus entre 2014 et 2016, il est resté dans l'ombre de Karim Benzema à son retour à Madrid. Transféré en 2017 pour pas moins de 80 millions à Chelsea, il n'a pas été à la hauteur de son indemnité. Après deux saisons, il est revenu en 2019 en Espagne, à l'Atletico Madrid, où son impact a encore déçu. Finalement, c'est à la Juventus cette saison que l'Espagnol a retrouvé son football en inscrivant 20 buts en 44 rencontres, son meilleur total en carrière (à égalité avec 2017 à Chelsea).

En sélection, le tableau est similaire. Longtemps dans l'ombre des piliers David Villa ou Fernando Torres, Morata a eu toutes les peines du monde à s'installer comme l'attaquant indiscutable dont la Roja a besoin. Après un Euro 2016 en tant que titulaire (3 buts), il n'a pas été retenu dans le groupe de la Coupe du monde 2018. L'arrivée de Luis Enrique sur le banc de la sélection a signé son retour dans le groupe, sans vraiment convaincre les critiques qui pointent toujours sa maladresse.

Heureusement pour lui, Luis Enrique lui a toujours assuré un soutien indéfectible. "Cela fait des mois que je vous le dis. On ne dépend pas d'un seul joueur pour marquer des buts... Mais je crois qu'il n'y a pas un seul entraîneur dans le monde entier qui n'admire pas Alvaro Morata. Il peut te générer de la supériorité, de la sérénité, il peut dominer le jeu aérien, il peut marquer des buts, il est puissant physiquement... On doit savoir apprécier le fait qu'Alvaro soit espagnol, et qu'il soit dans notre sélection", déclarait ainsi le sélectionneur espagnol après Espagne-Croatie.

Le jeu d'Alvaro Morata ne saurait en effet se réduire à ses problèmes de finition. L'Espagnol possède un excellent jeu dos au but couplé à un bon jeu de tête qui en fait un point de fixation utile pour l'Espagne. Il est également un très bon dribbleur capable de mener des contre-attaques extrêmement rapides. C'est aussi le premier défenseur de son équipe, et personne n'a jamais pu remettre en cause son engagement.