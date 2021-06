Euro : l'Écosse accroche l'Angleterre (0-0) et s'offre un espoir de qualification

Les Anglais étaient supérieurs sur le papier mais ils n'ont réellement dominé qu'une petite demi-heure, soit 15 minutes au début de chaque mi-temps. Malchanceux sur une tête de Jones sur le poteau (6e), ils ont manqué d'impact offensif à l'image d'un Harry Kane décevant. Les Écossais, extraordinaires d'abnégation et de rigueur défensive, ont failli ouvrir le score par O'Donnell (30') et Adams (62'). Malgré ces occasions, les Tartans resteront satisfaits d'avoir obtenu un résultat sur la pelouse de leurs rivaux, qui les maintient dans la course à la qualification. Prochains matchs dans ce groupe où tout reste en jeu : République Tchèque-Angleterre et Croatie-Écosse, mardi à 21h.