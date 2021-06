Euro : Thomas Lemar et Marcus Thuram se blessent à l'entraînement, inquiétude pour les Bleus

Un peu plus tôt, c'est Marcus Thuram qui a également quitté la séance d'entraînement, visiblement blessé au niveau de l'intérieur de la cuisse droite. Le joueur de Mönchengladbach, pas utilisé depuis le début de l'Euro, a ressenti une gêne à l'adducteur droit, et est sorti prématurément du terrain, boitillant.

Selon le journaliste de TF1 Julien Maynard, "Marcus Thuram s'est blessé seul en glissant alors qu'il cherchait à intercepter un ballon".

Les ennuis s'accumulent pour Didier Deschamps, au lendemain de la double blessure de Lucas Hernandez et de Lucas Digne. Privé d'arrière gauche de métier pour les jours à venir, le sélectionneur des Bleus pourrait bien faire face à une pénurie de remplaçants en attaque. Si les blessures de Lemar et Thuram se confirment, Olivier Giroud, Kingsley Coman et Wissam Ben Yedder deviendraient les dernières solutions offensives, derrière les titulaires Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Aucun remplacement d'un joueur de champ n'est autorisé durant l'Euro.