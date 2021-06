Les Allemands se sauvent in extremis et affronteront les Anglais... à Wembley

Longtemps, le spectre d'une élimination dès le premier tour, comme au Mondial 2018, a plané sur l'Allemagne, menée à deux reprises sur des buts d'Adam Szalai (11e) et Andras Schäfer (68e). Mais Kai Havertz (66e) et surtout Leon Goretzka, à six minutes du terme (84e), ont sauvé Löw d'une nouvelle élimination sans gloire pour son dernier tournoi sur le banc de l'Allemagne. "Nous avons fait preuve d'un formidable caractère, nous avons fait des erreurs, nous nous sommes battus, ce n'était pas pour les nerfs fragiles, a soufflé le sélectionneur après la rencontre. Nous savions que la Hongrie donne tout et se bat jusqu'au bout de ses forces. Ils n'avaient rien à perdre. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que nous soyons qualifiés".