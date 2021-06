"Un goût d'inachevé" : déception et colère à la une de la presse après l'élimination des Bleus

Et, comme toujours avec le foot, la presse a aussi refait le match, cherchant l'erreur, ou plutôt les bourdes successives accumulées au terme de 120 mn d'un match surréaliste et déjà entré dans la légende. Kylian Mbappé, auteur du penalty raté, synonyme de porte de sortie pour l'équipe de France, en prend pour son grade. "L'attaquant termine le championnat d'Europe avec zéro but au compteur. Une terrible désillusion pour les Bleus et le crack de Bondy", estime ainsi Le Parisien. Plus sévère encore, L'Équipe pour qui l'attaquant des Bleus s'est montré "inefficace pendant 120 minutes" avant de rater son penalty. "La désillusion est terrible", selon le journal. "Ses 120 minutes laissent un goût d'inachevé", confirme notre journaliste Yohan Roblin sur LCI.

La faute aussi à un collectif qui ne s'est jamais vraiment trouvé, selon plusieurs commentateurs. "Aucune malédiction n'est vraiment tombée sur les Bleus qui sont, ce matin, responsables de leur malheur, comme ils l'avaient été de leur bonheur en juillet 2018", juge ainsi L'Équipe. Heureusement, il y a eu aussi des héros dans cette soirée épique, Karim Benzema, bien sûr, le "goleador" auteur d'un magnifique doublé. Mais aussi l'artiste Paul Pogba, dont la frappe "lumineuse" (Le Monde), "enroulée magnifique" (L'Équipe), "un bijou" (Le Figaro), ou le "coup de génie" (Sofoot) a illuminé la soirée. Las, il est aussi l'auteur d'un ballon perdu, impardonnable à ce niveau de jeu, selon L'Équipe, qui a permis à la Suisse d'égaliser.