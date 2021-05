Euro : comment Deschamps a finalement décidé de retenir Benzema

Oublié les non-convocations, les phrases mal interprétées et les déclarations péremptoires. "Le plus important, c'est aujourd'hui et demain", a lancé Didier Deschamps après l'annonce, expliquant être passé "outre [s]on cas personnel" avant d'en arriver là.

Car il ne faut pas oublier qu'à chacune - ou presque - de ses listes, Deschamps a placé deux vertus cardinales au-dessus de tout : chez "ses" Bleus, l'état d'esprit et la notion de collectif supplantent la seule performance sportive. Karim Benzema a donc nécessairement dû, au cours de ce long entretien du pardon, donner des gages en la matière. De fait, pas besoin d'arguments sportifs : le Madrilène réalise à 33 ans sa saison la plus aboutie.

"Il y a eu des étapes importantes. Une très importante. On s'est vu. On a discuté longuement. J'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin. Tout le monde aspire à un climat plus apaisé", a révélé le coach tricolore.

"En faisant ce choix, je considère que c'est pour le bien de l'équipe de France, et l'équipe de France est censée être meilleure avec Karim Benzema", a-t-il plaidé, interrogé par Nathalie Iannetta et Marie Portolano. Au regard de la forme étincelante de l'ancien Lyonnais, on imagine mal comment la place de titulaire aux avants-gardes d'une attaque tricolore où s'épanouissent déjà Mbappé et Griezmann peut lui échapper.

Le coach des Bleus n'enterre pas pour autant Olivier Giroud, toujours fidèle au poste et dont il sera intéressant de guetter l'accueil réservé à celui qui l'avait comparé à un karting : "Il est là lui aussi, avec des statistiques. N'oubliez pas malgré tout que pendant des années, l'équipe de France a obtenu de très bons résultats." Et Deschamps de rappeler que les Bleus, avec Giroud et sans celui qui vient d'être sacré "Meilleur joueur français à l'étranger", ont remporté la Coupe du monde et ont terminé vice-champions d'Europe il y a cinq ans.