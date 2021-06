Qui est Jules Koundé, le défenseur qui pourrait être titulaire face au Portugal ?

Depuis son arrivée à Clairefontaine, le jeune Sévillan, a bousculé la hiérarchie et confirmé tout le bien que Deschamps pensait de lui : "Il aurait pu être avec nous en mars, mais je l'ai laissé à la disposition de l'équipe de France Espoirs (pour la première phase de l'Euro-Espoirs). On le suit depuis un long moment et il fait une très belle saison", avait expliqué Deschamps sur le plateau de TF1 au moment d'annoncer la liste des 26.

Principalement utilisé en tant qu'arrière central, "Julio" se révèle aussi à l'aise en tant que latéral droit, il avait déjà fait ses preuves, avant même d'entrer en jeu face aux Gallois à Nice. C'était avec Séville, face à Rennes en décembre dernier en Ligue des champions (3-1), un match où il avait marqué.

L'apport offensif, soit, mais ce qu'on lui demande depuis son côté droit, c'est de contenir les assauts de Portugais forcément portés sur l'attaque s'ils veulent voir la phase finale. Face à lui, le meilleur buteur de cet Euro, Cristiano Ronaldo (3 buts), et le remuant Diogo Jota. Deux adversaires redoutables mais c'est presque mieux : "Plus l'attaquant est fort et costaud, plus il a envie de le manger", raconte à Eurosport Jean-Luc Dogon, qui l'a vu arriver au centre de formation de Bordeaux à 16 ans et l'a coaché jusqu'au U19.