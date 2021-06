Croatie-Espagne : après une grosse frayeur, la Roja se qualifie pour les quarts

85'





⚽ ET LE BUT POUR LA CROATIE !!!! Orsic permet à son pays d'y croire encore !! Servi côté droit, Modric centre à ras de terre vers Budimir. La reprise de l'attaquant est miraculeusement repoussée mais Orsic surgit et frappe à son tour. Cette fois, le ballon franchit la ligne et le but est validé grâce à l'aide de la goal line technologie.