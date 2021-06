EN DIRECT - Italie-Autriche : les choses sérieuses commencent pour la Nazionale Marco Verratti avec deux de ses coéquipiers lors du match contre le Pays de Galles. − ANDREAS SOLARO / POOL / AFP

LIVE - Impressionnants depuis le début de l'Euro et désormais invaincus depuis 30 matchs, les hommes de Roberto Mancini veulent confirmer leur bonne forme et continuer de rêver ce samedi à Wembley. Sur leur route : une séduisante Autriche. Coup d'envoi à 21 heures à Wembley.

Une 31 ème victoire de rang et un nouveau record ? En démonstration lors de la phase de poules de cet Euro, l'Italie, au fond du trou trois ans plus tôt, veut désormais renouer avec sa gloire passée. En plus d'une qualification pour les quarts de finale, la Nazionale peut continuer sa magnifique série d'invincibilité (30 rencontres sans la moindre défaite) et battre le record de l'Italie de Vittorio Pozzo (30 matchs sans défaite entre 1935 et 1939).

Sans superstar mais avec un collectif huilé, les Transalpins partent largement favoris contre "Das Team". Dans un style radicalement différent du traditionnel "catenaccio", les hommes de Roberto Mancini comptent notamment sur leur trio dans l'entrejeu pour étouffer les coéquipiers du Bavarois David Alaba. Sur le plan défensif, ils font aussi preuve d'une grande solidité et n'ont plus encaissé le moindre but depuis le 14 octobre 2020.

Attention toutefois à l'excès de confiance chez les Italiens. Bien que moins talentueuse sur le papier, l'Autriche ne se présente pas en victime expiatoire. Qualifiée pour la première fois de son histoire pour une phase finale d'un championnat d'Europe des Nations, "Das Team" espère bien déjouer les pronostics. Pour cela, elle pourra compter sur son capitaine, David Alaba, homme à tout faire de la sélection, mais aussi sur des joueurs de Bundesliga expérimentés comme Marcel Sabitzer, Stefan Lainer ou encore Martin Hinteregger. "Pour le moment, les Italiens ont été l'équipe la plus impressionnante dans ce tournoi", résume le sélectionneur de l'Autriche Franco Foda, "mais même si on n'a que 10% de chances, avec 10% on peut encore passer".

Live Italie A venir 0 - 0 Wembley Autriche 18h47 AVANT-MATCH

📊 Cela fait 61 ans que l'Autriche n'a pas battu l'Italie. "Das Team" reste ainsi sur 13 matchs sans victoire face à son adversaire transalpin (3 nuls, 10 défaites). Son dernier succès remonte à un match amical un soir de décembre 1960 (1-2).

À noter que les deux équipes ne se sont jamais rencontrées lors du tableau final du championnat d'Europe. 18h40 L'ITALIE DE RETOUR SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

L'Italie s'apprête à affronter l'Autriche ce samedi à 21h à Londres en huitièmes de finale. Après plusieurs années difficiles, les Italiens sont de retour parmi les meilleures équipes européennes. Italie - Autriche : le nouveau printemps de la Squadra Azzurra 18h32 AVANT-MATCH

📊 Deuxième du groupe C derrière les Pays-Bas (6 points), l'Autriche dispute ce samedi la première phase finale de son histoire dans un Euro. Elle aura fort à faire face à une Italie impressionnante lors du premier tour. La Nazionale reste même sur 30 matchs consécutifs sans la moindre défaite, dont une série - en cours - de 11 victoires sans encaisser de but. 18h30 BIENVENUE

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur LCI pour suivre le deuxième huitième de finale de cet Euro entre l'Italie et l'Autriche. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h à Wembley. Ce match sera arbitré par Anthony Taylor (Angleterre).

Lors des phases de poules, l'Autriche a montré, par séquence, un football séduisant avec un contre-pressing à la perte du ballon et des projections rapides. Elle va, néanmoins, devoir hausser son niveau de jeu si elle veut faire trembler une Squadra azzurra en mission ce samedi.

