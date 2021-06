EN DIRECT - Pays de Galles-Danemark : le doublé pour Dolberg, les Dragons assommés

Le Danemark a battu le Pays de Galles à deux reprises en Ligue des Nations en 2018. Christian Eriksen avait marqué les deux buts d'une victoire 2-0 à Aarhus le 9 septembre, avant que Nicolai Jørgensen (42e) et Martin Braithwaite (88e) ne trouvent le chemin des filets à Cardiff le 16 novembre, le but de Gareth Bale à la 89e minute arrivant trop tard pour le Pays de Galles.

Les Gallois sont à fond ! On est sur un match de costauds, avec de l'engagement de part et d'autre.

On fait rentrer du sang neuf de chaque côté : Harry Wilson pour les Gallois, et Jensen remplace Delaney pour la dernière demi-heure de jeu.

Gros choc entre Højbjerg et et Davies. Plus de peur que de mal, mais la collision est impressionnante.

Le monde du sport s'est ému puis s'est émerveillé devant l'attitude des Danois, en cercle autour d'Eriksen allongé sur la pelouse, puis combatifs face à la Finlande quelques minutes plus tard, dans le sillage de leur "capitaine courage" Simon Kjaer. Au pays, l’euphorie est telle que les maillots des Blanc et Rouge sont presque en rupture de stock, comme au bon vieux temps de la "Danish Dynamite" de Michael Laudrup. "Je ne pense pas qu'il y ait eu autant de demandes pour un maillot de l'équipe nationale depuis les fastes du (Mondial au Mexique) en 1986. C'est absolument incroyable", a déclaré le PDG de la marque de sport Hummel, Allan Vad Nielsen, selon TV2. Et au Royaume, de se prendre à rêver à une victoire finale comme en 1992...

Les coéquipiers de Gareth Bale, demi-finalistes surprises de l'Euro 2016 en France, se voient donc malgré eux affublés du costume du "super-vilain". Dans la peau du "bad guy" qui veut briser le rêve de ces Danois si sympathiques. "On comprend ce qu'ils ont vécu, on a envoyé nos vœux de rétablissement à Christian (Eriksen) et on est conscient de la grande performance qu'ils ont réalisée après ça. Mais samedi, ça sera juste nous et eux sur le terrain et j'espère qu'on fera un grand match", a prévenu le Dragon.